Челябинские власти потратят 350 миллионов на выкуп собственного имущества

Администрация Челябинска намерена выкупить имущество банкротящегося МУП «Челябавтотранс».

Как уже сообщал РИА «Новый День», на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что собрание кредиторов требует изъять имущество у предприятия-банкрота, в настоящий момент используемые его преемником – учрежденным весной этого года ООО «Общественный городской транспорт».

Кредиторы намерены продать автобазу, расположенную на улице Молодогвардейцев, и 120 автобусов.

На прошедшем сегодня аппаратном совещании глава администрации Евгений Тефтелев заявил, что муниципалитет будет участвовать в торгах, запланированных на декабрь, с начальной ценой контракта 350 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что имущество ЧАТа, скорее всего, выкупит ООО «Третий автобусный парк», принадлежащий депутату Челябинской городской Думы Станиславу Новичихину.

Отметим, если мэрия по каким-либо причинам проиграет торги, муниципальный перевозчик останется без большей части подвижного состава. Это подтверждает и сам Тефтелев, заявляя, что выставленных на продажу объектов достаточно для нормального функционирования «Общественного городского транспорта».

Вместе с тем, муниципалитет собирается потратить десятки миллионов, выкупая имущество, по сути, у самого себя.

Напомним, процедура банкротства МУП «Челябавтотранс» была запущена из-за долгов предприятия: по некоторым данным, общая сумма задолженности оценивается в 900 миллионов рублей. В мэрии заверяли, что речь идет о вполне законном способе избавиться от долгов – и только. Новый перевозчик получил в аренду автобазу и подвижной состав «Челябавтотранса». Ему же в ходе аукционов перешли все маршруты, ранее обслуживавшиеся МУПом.

Челябинск, Юлия Димова

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