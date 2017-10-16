В больнице Магнитогорска погиб младенец

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти четырехмесячной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, гибель едва появившейся на свет пациентки зафиксирована 15 октября в лечебном учреждении Магнитогорска.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле малышки не обнаружила. Предварительно установлено, что ребенок с момента рождения находился под наблюдением врачей в связи с имеющимся у него заболеванием.

Тело юной пациентки направлено на судмедэкспертизу, точные причины гибели будут установлены после вскрытия. Тогда же будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.10.17

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