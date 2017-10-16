В промышленных масштабах: банда южноуральцев призналась в хищениях нефти

В Челябинской области задержаны подозреваемые в краже топлива из магистрального нефтепровода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России, деятельность преступной группировки, орудовавшей в Златоусте, пресекли сотрудники регионального полицейского главка совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии.

По предварительным данным, похищено около 4,5 тысячи тонн нефти стоимостью более 60 миллионов рублей. В ходе оперативных мероприятий в полицию доставлены 9 человек. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

В рамках расследования проведено более 30 обысков, изъято порядка 200 тонн нефти, грузовая машина, переоборудованная для скрытого вывоза нефти, шланги, насосы и прочие устройства для врезки и отвода, а также тепловизор, радиостанции и мобильные телефоны, черновые записи и другие улики.

Кроме того, выявлен нефтеперерабатывающий завод, где скупалась и перерабатывалась похищенная нефть.

«На допросах восемь участников группы дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в пресс-службе силового ведомства.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении покупателей нефти, добытой преступным путем. Мероприятия по декриминализации топливно-энергетического комплекса страны продолжаются.

Челябинск, Юлия Димова

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