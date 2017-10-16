ПАЗы vs эвакуатор: в Челябинске начинается новый этап «охоты» на нелегальных маршрутчиков

В Челябинске спецтехника займется принудительной эвакуацией нелегальных маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение задействовать эвакуатор большей грузоподъемности принято на заседании рабочей группы под руководством главы муниципалитета.

В ходе обсуждения выяснилось, что эвакуаторы, которые сейчас работают на улицах города, способны эвакуировать только «Газели». Между тем, среди нелегальных маршруток довольно часто встречаются ПАЗы.

Отметим, основной причиной для эвакуации пассажирского транспорта служат технические неисправности автомобиля и условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств: поломки тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, двигателя, вплоть до отсутствия в салоне аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Не имеют права перевозить пассажиров, напомним, и транспортные компании, не заключившие договоры на обслуживание городских маршрутов.

На прошедшем сегодня аппаратном совещания мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что в конце октября – начале ноября новый эвакуатор приобретет транспортная компания, победившая на торгах.

Начальник городского управления транспорта Роман Болотов данную информацию опроверг, заявив, что специально для маршрутных ПАЗов ни муниципалитет, ни частная фирма не будут закупать спецтехнику. Эвакуацией займется погрузчик, в настоящий момент используемый для выезда на трассу М5.

Чиновник добавил, что «ловить» неисправные автобусы автоинспекторы будут на разворотных кольцах и в любых других местах, удобных для проведения рейдов.

В целом, ситуация с «серыми» маршрутками в Челябинске, по словам г-на Болотова, меняется в лучшую сторону, о чем свидетельствует снижение числа зарегистрированных нарушений. В конце лета городские власти совместно с полицией фиксировали на маршрутах до 800 единиц неисправной техники, сейчас их количество сократилось вдвое.

Челябинск, Юлия Димова

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