В центре Челябинска  проломили череп подростку

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на 16-летнего парня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, утром 15 октября в городскую больницу доставлен молодой человек с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что накануне ночью молодого человека, гулявшего вместе с приятелем, жестоко избили два незнакомца.

Парни подошли к подросткам, когда те находились на спортивной площадке возле одного из домов по улице Советской. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого одному из юношей проломили голову, второй отделался синяками и ссадинами.

Нападавшие скрылись.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливаются личности подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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