Рационализаторский эффект на ММК вырос на 18%

Экономический эффект от внедренных рационализаторских решений на ММК составил 413,8 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», за девять месяцев 2017 года данный показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда разница между затратами и результатами рационализаторской деятельности составляла 339, 2 миллиона рублей.

Всего с января по октябрь было подано более 4 тысячи идей, из них 2 тысячи 673 предложения одобрены к внедрению. В текущем году эксперты отмечают рост качества проработки подаваемых идей их авторами: аналогичный показатель в 2016 году зафиксирован на уровне 57,4%.

Выплаченное авторское вознаграждение превысило 15 миллионов рублей. Четверть рассмотренных цеховыми комиссиями проектов касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности.

«Руководство Магнитогорского металлургического комбината уделяет большое внимание развитию системы изобретательства и рационализации, привлечению к техническому творчеству максимального числа работников предприятия.

Благодаря рационализаторским предложениям сотрудников повышается эффективность производства, снижаются затраты, уменьшается расход материально-технических и энергетических ресурсов, повышается безопасность труда, решаются экологические вопросы», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в 2015 году на ММК начали разрабатывать новую комплексную систему внедрения рационализаторских предложений, дающую возможность каждому работнику предприятия участвовать в рационализаторской деятельности.

Сейчас действует гибкая система стимулирования и поощрения рационализаторов. С 2016 года на ММК функционирует мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», разработанное на платформах Android и iOS. Приложение позволяет подавать предложения на рассмотрение экспертных комиссий не только посредством персонального компьютера, но и с помощью мобильного телефона.

Челябинск, Юлия Димова

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