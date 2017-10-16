Челябинские  коммунальщики заплатят  четверть миллиона за некорректные начисления  

Жители многоквартирного дома добились перерасчета платежей за пользование тепловой энергией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, с гражданскими исками к ООО ЖЭУ «Сервис» и ООО ЖЭУ «Сервис-2» обратились жильцы многоэтажки по улице Набережной. Заявители указали, что жилая постройка оборудована общедомовыми приборами учета тепла, при этом в квартирах теплосчетчики не установлены. При начислении платы за отопление управляющие компании в разное время обслуживавшие дом, не проводили ежегодную корректировку платежей, выставляя челябинцам счета за потребленные энергоресурсы по нормативам.

В результате в коммунальных квитанциях появились суммы, в несколько раз превышающие реальную стоимость фактически потребленной услуги.

В декабре 2016 года возмущенные собственники квартир обратились в Госжилинспекцию Челябинской области. По итогам внеплановой документарной проверки ООО ЖЭУ «Сервис» выдано предписание о корректировке стоимости потребленного отопления исходя из показаний общедомовых приборов в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года. Необходимость перерасчета подтверждается свидетельствами, актами ввода в эксплуатацию, сальдовыми ведомостями, протоколами собраний, регламентом, актами сверки, ведомостями, выписками по лицевым счетам и другими документами.

Не дождавшись добровольного возврата незаконно потраченных средств, семь жителей многоквартирного дома через суд потребовали от ЖЭУ «Сервис» произвести корректировку, а с ЖЭУ «Сервис-2» взыскать денежную компенсацию и возместить моральный вред. Челябинцы обратились с исками на общую сумму порядка 200 тысяч рублей, 45 тысяч из них касались компенсации морального вреда.

Калининский районный суд частично удовлетворил требования жильцов, обязав коммунальщиков выплатить истцам указанные в заявлениях суммы, а также к каждому из них штраф в размере 50%.

Между тем, компенсация морального вреда была снижена в десять раз и составила 500 рублей на человека. В итоге выставленный теперь уже коммунальщикам счет составил более 250 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным постановлением, ответчик обратился в вышестоящую инстанцию. В апелляционной жалобе представители УК пояснили, что собственники квартир представили суду неверные расчеты, потребовав переплаты за май, хотя в этом месяцы счет за отопление им не выставлялся. Кроме того, по мнению ответчиков, жильцы многоэтажки нарушили сроки исковой давности.

Гражданская коллегия областного суда расценила действия коммунальщиков как необоснованное обогащение и оставила решение районного суда без изменения. Доводы о неверных расчетах, представленных суду жильцами дома также признаны несостоятельными: документы УК и выставленные потребителям счета свидетельствуют об обратном.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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