Делайте выводы: южноуральских чиновников призвали к ответу за срыв отопительного сезона

Губернатор Челябинской области потребовал объяснений от глав муниципалитетов за срыв отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, на прошедшем аппаратном совещании Борису Дубровскому доложили о ситуации с теплоснабжением в Челябинской области. По данным вице-губернатора Сергея Шаля, на сегодняшний день в работу запущены котельные во всех южноуральских муниципалитетах, к теплу подключены все без исключения объекты социальной сферы и жилищного фонда. Регулировка гидравлического режима систем отопления проходит в штатном порядке.

При этом чиновник отметил, что с системными замечаниями муниципалитеты справлялись только с привлечением помощи из Челябинска и Магнитогорска.

«У нас был срыв отопительного сезона в Копейске и сложная ситуация в Троицке. На текущий момент все стабилизировалось. При этом важно сделать выводы, понять причины этих случаев. Когда мы все вместе сосредоточились на устранении дефектов, которые не позволяли нам организовать отопительный сезон своевременно, мы с этим справились. Возникает вопрос – почему мы это не можем сделать заранее, а, столкнувшись с проблемой, начинаем энергично и эффективно работать. Считаю, что это должно быть предметом глубокого всестороннего анализа, и мы должны свои выводы сделать вместе с главами», – заявил Борис Дубровский.

Добавим, в территориях, с опозданием обеспечивших теплом жилые дома и соцучреждения из-за смены теплоснабжающих организаций, выстраивать систему работы новым организациям в настоящий момент помогает региональное министерство строительства и инфраструктуры.

Челябинск, Юлия Димова

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