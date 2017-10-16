Месть четвероногих: на Южном Урале кот запер хозяйку на балконе

Жительницу Миасса запер на балконе домашний питомец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезный случай произошел накануне днем в одном из домов на проспекте Октября. 26-летняя девушка вышла по делам на балкон, закрыв за собой дверь. В это время оставшийся в квартире кот неожиданно затосковал по хозяйке. Четвероногий приятель сначала жалобно мяукал, а затем принялся прыгать на дверную ручку. В какой-то момент положение ручки сместилось и дверь оказалась заблокирована, cообщает NewsMiass.

Девушке ничего не оставалось, как попросить вызвать спасателей проходивших по улице людей.

Прибывшие на место специалисты поднялись на балкон по приставной лестнице и открыли заблокированную дверь шанцевым инструментом. Горожанка провела в «заточении» около получаса.

Напомним, аналогичный случай произошел в начале октября с жительницей Москвы. Среди ночи девушка вышла на балкон поговорить по телефону с другом и увидела, как ее кот по кличке Бонифаций лапой наклоняет ручку двери. Девушка вспоминает, что первые 15 минут питомец жалобно стонал и долбился в дверь, а затем отправился спать в другую комнату. Пленницу вызволили с балкона прибывшие на место спасатели.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.10.17

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