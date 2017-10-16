Челябинск вошел в число  самых  информатизированных регионов России

Челябинск вошел в десятку самых информатизированных регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минкомсвязи представило рейтинг регионов по развитию информационного общества в РФ в 2017 году. Оценка проводилась по 120 показателям и 17 подындексам, в том числе развитие ИКТ-инфраструктуры, деятельность электронного правительства, использование ИКТ в сферах образования, здравоохранения, транспорта.

Первая десятка выглядит так: Москва, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Тульская и Новосибирская области, Башкортостан, ЯНАО, Томская и Челябинская области.

Особо отмечаются регионы, значительно улучшившие позиции за счет реализации одной из двух стратегий: развитие проектов с наибольшим весом и равномерное развитие проектов по всем направлениям.

Челябинская область относится ко второй группе, в числе реализованных проектов которой отмечается создание региональных информационных систем в сфере энергетики, интеграция региональных и федеральных систем для решения вопросов социального обеспечения, труда и занятости, развития сельского хозяйства, автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров, создание региональных информсистем в сфере государственных и муниципальных финансов.

Отметим, год назад область занимала в рейтинге 24 место. Соседняя Курганская область поднялась с 62 на 61 место, Свердловская область откатилась с 8-ой строку на 63-ю.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.10.17

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