В Челябинске появилась психоделическая «зебра»

В Челябинске неизвестные разукрасили «зебру».

Как передает корреспондент «Новый День», необычный пешеходный переход появился на перекрестке улиц Российской и Нагорной. Фотографии дорожного арт-объекта в виде желтых и серых ромбов на белом фоне очевидцы опубликовали в соцсетях.

Мнения челябинцев по поводу эффективности цветной «зебры» разделились. Одни горожане посчитали, что переход с причудливым узором лишь отвлекает водителей, другие, наоборот, заявили, что такого рода новшества могут значительно сократить число аварий с участием пешеходов.

Психоделическая «зебра» пришлась по нраву и местным урбанистам. «Впервые в Челябинске: пешеходный переход, достойный красивого города, – сообщается на странице одноименного сообщества в соцсетях. – Он действительно безопасный – водители непременно снижают скорость, когда видят что-то непривычное на дороге».

Несмотря на то, что разноцветная размета расположена в зоне действующего пешеходного перехода, сама она не соответствует ГОСТам и в ближайшее время будет удалена.

Отметим, необычный арт-объект уже стал поводом для административного расследования. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают личность автора. Нарушителю грозит, как минимум, тысяча рублей штрафа.

Октябрь 16, Юлия Димова

Октябрь 16. Другие новости 16.10.17

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