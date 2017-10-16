Это не закончится никогда: в Челябинске продлили НМУ

В Челябинске продлили экстренное предупреждение о НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Челябинской области, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе 1 степени опасности, по данным синоптиков, сохранятся на территории Челябинска и Коркино до 19 часов 17 октября.

Напомним, удушливая пелена обволокла Челябинск еще в прошлый понедельник. С этого времени в администрацию города поступило более 500 звонков на сильную задымленность и запах гари. Горожане массово жалуются на интоксикацию организма, проблемы с дыханием, раздражение слизистых носа и глаз, першение в горле и головокружения. В некоторых районах города экологи зафиксировали превышение в воздухе ПДК фенола и формальдегида.

Добавим, традиционно, в период действия особого экологического режима муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, органам местного самоуправления использовать имеющиеся лаборатории для замеров воздуха.

Челябинск, Юлия Димова

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