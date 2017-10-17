Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 10:07 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

13-летний челябинец упал с 8 этажа

13-летний челябинец упал с 8 этажа

В Челябинске из окна многоэтажки упал подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 16 октября на улице Агалакова в Ленинском районе. 13-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа. Школьник получил тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушиб внутренних органов.

Сейчас ребенок находится в реанимации.

По факту падения подростка правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.10.17

17 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / Это не закончится никогда: в Челябинске продлили НМУ. / В Челябинске появилась психоделическая «зебра».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В  Челябинске дыру в дороге прикрыли стулом

Анонсы событий /

17 октября ожидаются следующие события – Челябинск

Это не закончится никогда: в Челябинске продлили НМУ

В Челябинске появилась психоделическая «зебра»
Все новости