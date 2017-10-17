13-летний челябинец упал с 8 этажа

В Челябинске из окна многоэтажки упал подросток.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 16 октября на улице Агалакова в Ленинском районе. 13-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа. Школьник получил тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушиб внутренних органов.
Сейчас ребенок находится в реанимации.
По факту падения подростка правоохранительные органы начали доследственную проверку.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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