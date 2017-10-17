В  Челябинске дыру в дороге прикрыли стулом

В Челябинске сломанный люк канализационного колодца прикрыли стулом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото оригинального ограждения появилось в соцсетях. Колодец расположен на проезжей части возле дома №44 по улице Агалакова. На первый взгляд с ним все нормально, люк прикрыт крышкой. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что крышка проваливается внутрь и держится всего на двух точка опоры. Поэтому любой, наехавший на нее, рискует серьезно повредить автомобиль.

Чтобы это не произошло, кто-то обозначил опасное место старым стулом, заодно оградив люк от наезда. В соцсетях возмущаются, что это сделали местные жители, а коммунальщики не обращают на проблему никакого внимания.

Кстати, отмечают челябинские автомобилисты, в городе вообще не соблюдают правила расположения коммуникационных люков на дорогах: они, как правило, глубоко утопают в проезжей части, создавая серьезные неровности, а должны быть строго вровень с дорожным полотном.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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