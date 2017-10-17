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Вторник, 17 октября 2017, 15:24 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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На Южном Урале железнодорожный кран придавил машиниста

На Южном Урале железнодорожный кран придавил машиниста
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На Южном Урале железнодорожный кран перевернулся и придавил машиниста.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской областной службе спасения, ЧП произошла 16 октября на промышленном участке железной дороги в районе карьера на окраине Бакала.

Кран перевернулся во время работы – возможно, машинист пытался понять груз, масса которого превышала допустимую. Конструкция упала, придавив собой машиниста. 27-летний мужчина получил тяжелые травмы и потерял много крови.

Прибывшие спасатели Златоустовского спасотряда областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

Челябинск, Павел Зварзин

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