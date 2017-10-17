На Южном Урале собрали рекордный урожай зерна

В Челябинской области собран рекордный урожай зерновых культур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по валовому сбору зерна Челябинская область уверенно сохраняет лидирующие позиции в Уральском федеральном округе, значительно опережая Тюменскую и Курганскую области.

С 2012 года регион показывает увеличение сбора объемов зерна ежегодно, чего не было последние 100 лет. В рамках уборочной кампании 2017 года южноуральские аграрии собрали 2 миллиона 251 тысячу тонн зерна. Это выше прошлогодних объемов более чем на 15%. В ближайшее время планируется получить еще порядка 50-60 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

«Учитывая бурное развитие перерабатывающей промышленности в регионе и увеличение объемов потребления, мы должны больше собирать, к этому и идем, совершенствуя агрономические и технические возможности», – отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

С наступление отрицательных температур сельхозорганизации и фермерские хозяйства соберут оставшиеся масличные культуры: подсолнечник, рапс, рыжик и часть овощей, собираемых в холодную погоду. По масличным культурам видовой урожай ожидается на 20% выше, чем в прошлом году, – по итогам кампании достигнет 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, с увеличением объемов урожая перед сельхозпроизводителями возникают новые задачи. Одна из них – поиск рынка сбыта.

Сегодня элеваторные мощности Челябинской области загружены на 100%. В зернохранилищах уже 1,5 миллиона тонн.

Проблемы со сбытом, как правило, возникают у небольших сельхозтоваропроизводителей, пытающихся реализовать продукцию в крупные холдинги, а те, в свою очередь, заполнили свои мощности.

«Аграриям нужно уже сегодня продать зерно, чтобы расплатиться за кредиты, купленную технику, рассчитаться с рабочими, – рассказывает министр. – А мы говорим о том, что нужно немного подождать: необходимо сохранить часть зерна, цена на него все равно вырастит к зиме. И второе: наша пищевая перерабатывающая промышленность, птицеводы и свиноводы через 3-4 месяца потратят запасы и вновь будут покупать зерно у производителей».

В данном случае, по мнению Сушкова, вопрос должен решаться на уровне федеральных интервенций. В рамках ассоциаций крестьянско-фермерских хозяйств южноуральские власти субсидируют строительство зернохранилищ, что позволит фермерам дождаться наиболее интересной конъюнктуры рынка для его продажи.

Добавим, проблем с кормовой базой Челябинская область в текущем и следующем году не испытает: аграрии заготовили стратегический запас на ближайшие 8 месяцев, собрав порядка 30 центнеров кормовых единиц на каждую условную голову скота.

Власти отмечают, что результаты уже дают о себе знать. В области молочного животноводства второй год подряд Южный Урал показывает рост производства молока: за 9 месяцев объемы увеличились на 8% к уровню прошлого года. Министр добавил, что в регионе есть все предпосылки, в том числе механизмы государственной поддержки, для достижения уровня самообеспечения молочной продукцией.

Челябинск, Юлия Димова

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