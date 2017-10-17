Мертвый южноуралец неделю пролежал в диване друга

Пропавший житель Копейска обнаружен мертвым в квартире знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, 26-летний мужчина бесследно исчез неделю назад. Вечером 11 октября горожанин вышел из дома по улице Коммунистической и больше его никто не видел. Родственники парня обратились в полицию.

Накануне оперативникам поступило сообщение о мертвом мужчине, найденном в одной из квартир города. Прибывшие на место следователи обнаружили завернутый в полиэтилен труп в нише дивана. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано. По одной из версий, мужчина скончался от передозировки в гостях у приятеля, с которым вместе употреблял наркотики. В момент трагедии в квартире находились еще двое мужчин. Один из них ранее уже был судим за распространение наркотиков.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Оснований для возбуждения уголовного дела у следователей пока нет. Точную причину гибели южноуральца предстоит выяснить судмедэкспертам. Тогда же будет принято процессуальное решение.

В целом, сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Копейска, за последние 2 дня в городе возбуждено 12 уголовных дел по фактам особо тяжких преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

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