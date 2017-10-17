На Южном Урале изъяли особо крупную партию героина

В Копейске сотрудники полиции изъяли более 1 килограмма героина. По подозрению в незаконном обороте наркотика задержаны три человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, все началось с того, что у 28-летней ранее судимой женщины изъяли более 17 граммов героина.

В ходе следствия оперативники вышли на двух мужчин, в квартирах у которых обнаружено более 650 граммов и около 350 граммов героина. Общий вес изъятого наркотика превысил 1 килограмм.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчины водворены в изолятор временного содержания.

Всем троим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.10.17

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