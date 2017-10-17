Южный Урал наращивает экспорт продукции в Китай (ВИДЕО)

Китайская Народная Республика является для Челябинской области приоритетным вектором для развития предприятий АПК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в агропромышленном рейтинге Челябинская область занимает 1-е место в России по изготовлению макаронных изделий, покрывая 25% внутрироссийского рынка, 2-е место в стране по производству мяса птицы, 6-е место – по производству свинины.

Кроме того, регион входит в тройку лидеров по выпуску мяса всех видов и в десятку субъектов по выращиванию тепличных овощей.

Сам регион давно себя обеспечивает данной продукцией, а по ряду позиций втрое превышает имеющуюся потребность. Для поиска рынков сбыта возникает необходимость наращивать экспортные возможности Южного Урала в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

Последние несколько лет Челябинская область активно сотрудничает с Китаем, заключая с бездонной, в плане рынка, страной контракты на поставку продуктов питания.

Так, за три года Южный Урал значительно повысил динамику продаж в КНР. Большим спросом в соседней стране пользуется южноуральская мука, крупяные изделия, макароны, сухие завтраки, зерно, подсолнечное масло.

Парадокс, но для жителей КНР товары из Челябинской области являются экологически чистыми. По словам министра сельского хозяйства Сергея Сушкова, если они применяют более 100 килограммов химикатов на 1 гектар при выращивании культур, то мы применяем для тех же объемов всего 5 килограммов, фактически занимаясь органическим земледелием. Сегодня китайцы предпочитают органическую пищу неорганической и с удовольствием покупают нашу продукцию как экологически чистую и недорогую.

Между тем, экспортные возможности Южного Урала на фоне объемов потребления и общего товарооборота в Китае выглядят блекло и вызывают улыбку у китайской стороны. «У них совершенно астрономические цифры потребления. Если Россия собрала в этом году рекордный урожай за всю свою историю – 130 миллионов тонн, то Китай меньше 600 миллионов зерна не собирает, и этого мало, они еще и ввозят зерно», – поясняет Сергей Сушков.

Еще одним препятствием на пути к расширению ассортимента южноуральских товаров на китайском рынке является жесткая конкурентная среда.

За место под китайским «солнцем» южноуральским предприятиям приходится бороться с компаниями из США

Из-за запрета китайской стороны Челябинская область не может решить вопрос об экспорте мяса птиц, поставляя на соседний рынок лишь через Гонконг мясную продукцию глубокой заморозки.

Столь строгое отношение к птицеводческим предприятиям Южного Урала г-н Сушков объясняет боязнью КНР с высокой плотностью населения спровоцировать эпидемию, например, птичьего гриппа.

Существенные проблемы возникают и с транспортировкой продуктов питания. 98% товаров поставляется в рамках контейнерных перевозок через море – это дешевле для экспортера, чем возить продукцию через транспортно-логистический коридор, не имеющий субсидированных маршрутов. На сегодняшний день по решению российских властей обнулен тариф для экспорта зерна в Китай до Бурятии и Забайкалья.

В свою очередь, вопрос сертификации ввозимой продукции в отношениях Челябинской области с Китаем решается быстро. По словам главы минсельхоза, китайцы проявляют чудеса гибкости в нормативно-правовых вопросах, если дело касается частно-государственного партнерства.

«Зайти на чужой рынок, да еще такой, как китайский, является очень трудными, сложным и длительным процессом, – резюмирует Сергей Сушков. – Мы научились упаковывать товары в китайскую упаковку, что является принципиально важным для них, и ждем только одного, чтобы нам открыли рынок мяса птицы. И тогда мы существенно нарастим экспортный потенциал».

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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