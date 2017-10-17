В Челябинске вынесли приговор угнавшему «скорую» и угробившему пассажира

Жителя Челябинска осудили за смертельную аварию с медицинским автомобилем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, инцидент произошел в мае 2016 года. Челябинец раздобыл ключ от двери гаражного бокса, расположенного на территории одно из больниц города. Дождавшись ночи, мужчина пробрался внутрь и завел оставленный открытым медицинский автомобиль.

Выехав за пределы медучреждения, угонщик поехал кататься по улицам областного центра.

Через некоторое время мужчина взял пассажира, которого пообещал доставить домой. Повернув на Свердловский тракт, водитель «скорой» неожиданно потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали. Через несколько недель пострадавший, не приходя в себя, скончался в больнице.

На виновника аварии по факту кражи авто и нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, завели уголовные дела.

В ход судебного заседания обвинения в угоне автомобиля с горожанина были сняты в связи с примирением сторон.

С учетом того, что мужчина ранее не был судим и имеет на иждивении малолетнего ребенка, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также мужчина лишен водительского удостоверения сроком на 2 года. Виновник смертельного ДТП взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Юлия Димова

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