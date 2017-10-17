Еще два южноуральца погибли в Сирии

Еще два бойца из Челябинской области погибли в Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список погибших наемников частной военной компании «Вагнер» пополнился новыми фамилиями. По данным независимой команды расследователей военных конфликтов, только в сентябре во время военных действий в Сирии скончались, как минимум, 9 российских солдат.

Среди последних жертв значатся 24-летний троичанин и 27-летний магнитогорец, ранее воевавший на востоке Украины.

По данным пользователей соцсетей, парень из Магнитогорска погиб 28 сентября неподалеку от города Дайр-Эр-Заур. Похороны солдата состоялись в минувшие выходные. У него остались супруга и маленькая дочь.

Уроженец Троицка скончался во время боевых действий в Сирии 22 сентября. На опубликованной в соцсетях фотографии погибшего солдата видно сразу несколько медалей «группы Вагнера», а также ведомственная медаль Минобороны России «За возвращение Крыма», пишет Conflict Intelligence Team.

Напомним, в конце августа стало известно о смерти в Сирии 33-летнего магнитогорца во время боев по освобождению Пальмиры. Также во время военного конфликта погиб 28-летний челябинец, подорвавшийся на самодельной мине во время разведывательно-штурмовой операции.

Челябинск, Юлия Димова

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