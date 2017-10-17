«Нехорошая квартирка»: суд потребовал закрыть  хостел в центре Челябинска

В Челябинске суд запретил использовать квартиру в качестве гостиницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, с иском к ООО «НоваСтрой» обратился собственник квартиры в доме №24 по улице Сони Кривой. Заявитель указал, что постояльцы соседней квартиры, принадлежащей юрлицу и сдаваемой в аренду индивидуальному предпринимателю, причиняют неудобства жильцам многоэтажки. В частности, клиенты хостела нарушают правила поведения в общественных местах: распивают спиртное, нецензурно выражаются, устраивают драки, шумят и мусорят в подъезде.

В отзыве на исковое заявление арендатор злополучной квартиры отметил, что его деятельность не нарушает права и интересы жильцов дома, которые, по мнению ответчика, не предоставили доказательств использования квартиры в качестве гостиничного номера.

Изучив материалы дела, суд обязал ООО «НоваСтрой» и коммерсанта в течение 10 дней прекратить работу квартирного хостела с момента вступления решения суда в законную силу.

«Использование квартиры для временного заселения посторонних лиц на платной основе не может рассматриваться, как предоставление в наем жилого помещения, так как противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к помещениям общественного назначения», – говорится в судебном постановлении.

Челябинск, Юлия Димова

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