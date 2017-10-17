Южноуралец до смерти забил хаски и грозился убить его хозяина

Жителя южноуральского села заподозрили в жестоком обращении с животными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел на прошлой неделе в Чесме. Семейная пара вместе с собакой породы хаски отправилась на прогулку в лес. Пока селяне собирали грибы, пес убежал, однако ни в тот, ни в последующие дни домой не вернулся. Хозяева разместили объявление о поиске собаки в соцсетях. Спустя несколько дней мертвого пса обнаружили на свалке с пробитой головой.

Владельцы хаски полагают, что с их питомцем расправился местный фермер. Незадолго до случившегося односельчанин жаловался соседям, что на его коз, якобы напал агрессивный пес, а затем и вовсе обратился в полицию, требуя привлечь собачников к ответственности.

По словам хозяина хаски, никаких доказательств нападения их собаки на коз у заявителя не оказалось. Более того, очевидцы сообщили, что на скотину напала собака другой породы и окраса.

Узнав о гибели хаски, его владелец позвонил фермеру и напрямую спросил, зачем тот убил его питомца. «Он мне ответил: «Закрой пасть, грохнул твою собаку, грохну и тебя», – цитирует «Телефакт» хозяина погибшего пса.

Согласно заключению ветеринара, хаски скончался от обильной кровопотери. На шее и груди пса обнаружены колотые раны. По мнению специалистов, застывший оскал на морде и взъерошенная шерсть собаки свидетельствуют о ее насильственной смерти.

Между тем, подозреваемый в жестокой расправе над псом категорически отрицает свою вину, заявляя, что после нападения на коз пес спешно ретировался. Фермер добавил, что после истории с убитым хаски на него ополчилось все село: мужчину стали оскорблять и желать ему смерти.

Челябинск, Юлия Димова

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