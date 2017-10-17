Сын экс-мэра Кыштыма предстанет перед судом за финансовые махинации

Сына экс-главы Кыштыма будут судить за невыплату зарплаты и незаконный кредит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора ООО «База строительных изделий».

По версии следствия, в 2013 – 2014 годах руководитель компании, сын бывшего мэра Вячеслава Щекочихина, с целью оформления кредитов предоставил в два крупных банка недостоверные сведения о хозяйственной положении и финансовом состоянии организации. На основании подложных документов бизнесмен получил займ в размере 29 миллионов рублей.

Кроме того, с апреля 2014 по март 2016 года генеральный директор не выплачивал в полном объеме заработную плату 31 сотруднику. Еще 88 работников порядка двух лет получали менее половины от начисленной им зарплаты.

Прокурорская проверка показала, что все это время на счет ООО «База строительных изделий» поступало достаточное количество средств для выплаты зарплаты в полном объеме. Распоряжаясь деньгами по своему усмотрению, гендиректор нарушил конституционные права 119 работников, поставив их в тяжелую жизненную ситуацию, отметили в надзорном ведомстве. Сумма задолженности превысила 4,5 миллиона рублей.

В настоящий момент на предприятии введена процедура банкротства, начата реализация имущества.

В интересах работников ООО прокурор обратился в суд, требуя взыскать начисленную, но не выплаченную им зарплату. Все иски удовлетворены.

Материалы уголовных дел по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев зарплаты из корыстной или личной заинтересованности руководителя организации (часть 2 статьи 145.1 УК РФ), а также незаконном получении кредита переданы в Кыштымский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.10.17

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