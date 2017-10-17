«Черный ящик» Cassini: ученые раскрыли тайну колец Сатурна 

Кольца планеты-гиганта продолжают существовать благодаря семи лунам.

К такому выводу пришли планетологи NASA, анализируя последние снимки с космического зонда Cassini, сгоревшего на орбите Сатурна 15 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результаты межпланетной миссии еще раз доказали наличие колец вокруг Сатурна.

Отметим, научные споры о существовании колец ведутся, пожалуй, с момента их открытия Галилео Галилеем в 1610 году. По одной из версий, кольца образовались из осколков древней протопланеты, по другой – стали следствием мощных катаклизмов.

Ранее проведенный планетологами Корнеллского университета анализ химического состава и плотности вещества в кольцах свидетельствовал о том, что они должны были либо упасть на планету, либо «сбежать» в открытый космос через несколько десятков или сотен миллионов лет после рождения.

Однако, согласно последним данным Cassini, привычную структуру колец поддерживают семь спутников-лун газового гиганта, обитающих внутри и возле планеты. Все они: Пан, Прометей, Атлас, Янус, Пандора, Мимас и Эпитемий – стабилизируют два внешних кольца Сатурна, тормозят движение частиц пыли, тем самым не давая материи распадаться.

При этом Сатурн постепенно высасывает воду из колец. Но ледяные запасы во внешнем кольце Е пополняются за счет гейзеров лун Сатурна.

Челябинск, Юлия Димова

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