ММК открывает исследовательский центр в «Сколково»

«Магнитогорский металлургический комбинат» открывает исследовательский центр на базе фонда «Сколково».

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении информации и общественных связей ММК, соответствующее соглашение подписали гендиректор комбината Павел Шиляев и президент фонда развития центра разработки новых технологий Виктор Вексельберг. В течение трех лет «Магнитогорский металлургический комбинат» вложит в деятельность центра 30 миллионов рублей.

На площадке объекта ММК будет реализован ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 миллионов рублей.

Основными направлениями исследовательской деятельности станет разработка проекта 3D-печати деталей, решение производственных задач методами обработки больших данных, оптимизация решений в области нейросетевых технологий для контроля качества, разработки технических решений для обслуживания и ремонта производственных мощностей комбината.

Также ММК намерен разрабатывать инновации в области новых материалов, приборостроения, энергосбережения, снижения вредного воздействия на природу.

«Внедрение передовых разработок в области IT и AI (искусственного интеллекта) позволяет нашей компании успешно конкурировать на любом рынке за счет снижения себестоимости, улучшения качества продукции и предоставления клиентам лучшего сервиса. Решение открыть Исследовательский центр ММК на крупнейшей инновационной площадке страны – логичное продолжение нашей политики по интеграции наилучших доступных технологий в производственный процесс компании», – заявил гендиректор предприятия Павел Шиляев.

Напомним, до конца 2017 года в Челябинской области будет создан региональный оператор фонда развития инновационного центра в «Сколково». Соответствующий протокол в присутствии губернатора Бориса Дубровского подписан на форуме «Открытые инновации» в Москве.

Челябинск, Юлия Димова

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