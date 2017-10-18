Суд оправдал челябинку, выложившую в Интернет видео измены мужа

Челябинский областной суд отменил приговор обиженной супруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, 23 августа Калининский районный суд признал челябинку виновной в публичной демонстрации порнографических материалов с использованием сети Интернет. В ходе следствия установлено, что еще в начале года челябинка нашла в телефоне супруга интимный ролик, снятый во время встречи с любовницей.

Оскорбленная женщина выложила видеозапись в соцсети, после чего отправила ссылку на материал сопернице. Любовница просила челябинку удалить запись, но та не соглашалась, тогда героиня откровенного видео написала заявление в правоохранительные органы. Женщину обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии, однако уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ развалилось еще до суда. В итоге горожанку приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор райсуда обжаловали прокурор и адвокат осужденной: и тот, и другой просили оправдать челябинку в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Челябинский областной суд удовлетворил жалобы сторон в полном объеме. Уголовное дело в отношении горожанки прекращено, за женщиной сохранено право на реабилитацию.

Челябинск, Юлия Димова

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