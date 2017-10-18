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Среда, 18 октября 2017, 12:26 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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На южноуральской трассе легковушка влетела в трактор, есть погибшие

На южноуральской трассе легковушка влетела в трактор, есть погибшие

В Саткинском районе водитель ВАЗа погиб при столкновении со спецтехникой.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смертельная авария произошла 17 октября около 19 часов на 262 километре автодороги «Бирск – Тастуба – Сатка».

76-летний водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся попутно трактор «Беларусь». От полученных травм виновник ДТП скончался до приезда «скорой».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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