На южноуральской трассе легковушка влетела в трактор, есть погибшие

В Саткинском районе водитель ВАЗа погиб при столкновении со спецтехникой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смертельная авария произошла 17 октября около 19 часов на 262 километре автодороги «Бирск – Тастуба – Сатка».

76-летний водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся попутно трактор «Беларусь». От полученных травм виновник ДТП скончался до приезда «скорой».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

Суд оправдал челябинку, выложившую в Интернет видео измены мужа. / ММК открывает исследовательский центр в «Сколково». / 18 октября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»