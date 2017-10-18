За смерть челябинца в командировке требуют 1,3 миллиона рублей

Прокурор потребовал миллионную компенсацию за гибель сотрудника мостостроительной организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, 58-летний мужчина по трудовому договору работал в должности водителя легкового автомобиля и был направлен в командировку. Возвращаясь в Челябинск, мужчина попал в ДТП, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Гибель челябинца при исполнении служебных обязанностей расценили как несчастный случай на производстве. Виновным в произошедшем, в том числе, признали начальника автотранспортного участка. При этом согласно трудовому законодательству обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника организация обязана возместить ущерб.

Между тем, работодатель отказался в добровольном порядке выплачивать компенсацию близким погибшего.

В интересах родственников прокурор обратился в суд, требуя с ответчика выплаты морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей. Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

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