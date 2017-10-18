Южноуральцам катастрофически не хватает фруктов и молока

Жители Челябинской области в избытке потребляют мясо и сахар. На остальные продукты не хватает денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пищевая промышленность в регионе представлена 24 крупными и средними предприятиями и 580 субъектами малого бизнеса. По данным начальника отдела статистики уровня жизни Челябинскстата Валентины Семилетовой, на долю пищевиков приходится 11% всего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств (второе место после металлургических производств).

В структуре отгруженных товаров наибольший удельный вес занимает мясо (42%), мука и крупы (12%), молочные продукты (9,7%).

Согласно статистике, по объемам отгруженных товаров пищевой отрасли Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе. За 9 месяцев 2017 года потребителям отгружено товаров на 94,7 миллиарда рублей, что на 1,3 % выше аналогичного уровня прошлого года. Рост производства составил 103,2%. Специалисты отмечают, что в области на 16,4% увеличилось производство растительных, животных масел, жиров.

Между тем, на 18,8% сократилось производство и консервирование рыбной продукции, на 1,8% уменьшились производство молочной продукции.

Чтобы закрыть потребности региона, около 30% молока приходится закупать в других территориях.

«Практически четверть всех потребляемых южноуральцами овощей также закупаются за пределами региона. Очевидна и ситуация с фруктами и ягодами, 70% которых ввозится из-за пределов области, включая импортную продукцию», – рассказала Валентина Семилетова.

Отметим, данные потребления ежегодно формируются по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Челябинской области.

Так, в 2016 году среднестатистический южноуралец съел 81 килограмм мяса, 249 килограммов молочных продуктов, 21 килограмм рыбы, 98 кг овощей, 74 кг фруктов и ягод, 86 кг хлеба, 53 кг картофеля, 30 кг сахара и кондитерских изделий и более 200 яиц за год.

Специалисты добавляют: реальные доходы населения в прошлом году упали на 12%, что существенно отразилось на покупательской способности и питании. Жители области стали меньше потреблять практически все продукты питания, за исключением картофеля и яиц. Зафиксировали специалисты и тотальное отставание от рекомендованной минздравом нормы потребления, отвечающей современным требованиям здорового питания.

Молочной продукции южноуральцы употребляют на 76 килограммов в год меньше нормы, на 42 кг – овощей, на 24 кило фруктов и ягод и на 10 кг рыбопродуктов. В свою очередь, потребление мяса и сахара превышает рекомендуемую норму.

Челябинск, Юлия Димова

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