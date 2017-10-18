Молоко без коровы и мясо на 3D-принтере: на Южном Урале запускают инновационные проекты в пищевой отрасли

Южноуральские пищевики займутся производством растительного молока, черной икры и африканской рыбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральская пищевая промышленность последние несколько лет успешно доказывает высокую конкурентноспособность в масштабах страны и за ее пределами. Это подтверждается как лидирующими позициями в рейтингах по объемам производимого мяса птицы, свинины, яиц, макарон, тепличных овощей, так и большим количеством инновационных достижений.

К последним относятся разработанные на Южном Урале селекционно-животноводческие центры, новейшая система микроклонального размножения семян, а также внедрение методики почвенного земледелия с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков сегодня отметил, что три крупнейших инвестпроекта были представлены на общем стенде Челябинской области на агропромышленной выставке «Золотая осень 2017» в Москве.

Напомним, первый проект – строительство тепличного комплекса «Горный» для производства овощей закрытого грунта на территории Усть-Катава. К осени 2018 года тепличное хозяйство площадью 25 гектаров обеспечит рабочими местами не менее 750 жителей горнозаводской зоны.

Второй инвестпроект связан с производством растительного молока, не содержащего лактозу. В настоящий момент компания «Союзпищепром» завершает монтаж оборудования для изготовления напитков. Ожидается, что миндальное, овсяное, пшеничное, соевое и кокосовое молоко появится в продаже уже в декабре текущего года. По словам директора по инновациям и маркетингу Вадима Петренко, на первоначальной этапе реализации проекта 1 литр растительного молока будет обходиться южноуральцам в 100 – 120 рублей.

Рассуждая о новейших способах производства продуктов питания, глава южноуральского минсельхоза отметил огромное влияние на пищевую отрасль технологий будущего. «Сегодня ученые всерьез говорят, что через 10 лет мясо будет печататься на 3D-принтере, а молоко будет производиться без коровы. И уже сегодня эти продукты существуют, только пока они дорогие и их немного», – поясняет Сергей Сушков.

Третий крупный проект в агропромышленной отрасли сегодня существует лишь на бумаге. Производственное объединение «Маяк» представило на выставке технологию холодной дезинфекции семян и продуктов питания. «Этот проект – в случае его реализации – даст возможность при протравливании семян с использованием ионизирующего излучения увеличить урожайность еще на 20%», – пояснил министр, добавив, что южноуральское предприятие уже открыло такой завод в Китае.

Свои достижения на федеральном уровне продемонстрировали и представители отрасли машиностроения. Шесть предприятий, входящих в региональный кластер и, по сути, не имеющих отношения к АПК, изучили работу импортного инкубатора и собрали собственный. Новинка уже прошла апробацию на одном из птицеводческих предприятий области, в дальнейшем оборудование планируется поставлять в другие регионы.

Особого внимания заслуживает проект рыбоводной фермы для разведения осетровых пород рыбы и клариевого сома. Первое хозяйство строится в Еткульском районе возле поселка Зауральский. Производственная мощность составит 350 тонн готовой продукции и 10 тонн черной икры в год, планируемый запуск – 3-й квартал будущего года. Выращивать африканского сома ООО «БИОника» планирует на выкупленной площадке ЧГРЭС.

По словам директора предприятия Салима Шарыпова, стоимость конечного продукта на основе форели, в среднем, составит 110-125 рублей за 100 граммов, что почти вдвое дешевле имеющейся сегодня в продаже рыбы. Что касается осетровых, продукт фактически на южноуральском рынке не представлен. Нарезка будет стоить около 170 рублей за 100 граммов, балыки холодного и горячего копчения – около 130 рублей.

Общий объем инвестиций первого этапа – 700 миллионов рублей, второй этап планируется реализовать за счет собственных средств в размере 1 миллиарда рублей. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении госгарантий для оформления кредита в размере 400-500 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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