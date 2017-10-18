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NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Южноуральцу, убившему двух женщин на глазах у ребенка, вынесли приговор

Южноуральцу, убившему двух женщин на глазах у ребенка, вынесли приговор

Жителя Копейска осудили за двойное убийство и оставление ребенка в опасности.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла в июле 2016 года в одном из частных домов Копейска. Между хозяином и его сожительницей произошла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом, а после зарезал находившуюся у них в гостях соседку.

Отметим, преступление произошло в присутствии двухлетнего пасынка. Ребенка на месте убийства обнаружили на следующий день полицейские.

Суд приговорил виновного в убийстве двух лиц к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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