«Вся в ожогах, с червями на теле»: в Челябинске мошенники неделю истязали инвалида-колясочника

В Челябинске устанавливают причастных к издевательствам над неходячим инвалидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вопиющем случае нарушения прав челябинки с ограниченными возможностями здоровья рассказали общественники.

По данным председателя ЧОРО «Союза Добровольцев России» Владимира Корнева, в одной из квартир Ленинского района обнаружена еле живая пенсионерка, инвалид 1 группы. Беспомощную старушку с многочисленными ожогами нашли на голом грязном полу в антисанитарных условиях, где она, по данным врачей, пролежала не меньше недели. Очевидцы сообщили, что на теле старушки образовались пролежни, ошпаренные участки кожи облюбовали черви, также на пострадавшую садились мухи (окна в квартире были настежь открыты).

Примечательно, что незадолго до случившегося инвалид-колясочник заключила договор ренты с физлицом. По соглашению сторон за челябинкой должна была присматривать сиделка, а после смерти подопечной соцработник должна была получить в собственность ее квартиру.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится полицейская проверка. К расследованию инцидента подключилась прокуратура и органы соцзащиты. По данным общественников, полиции уже известно о двух потерпевших по делу о мошенничестве с квартирами инвалидов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

Южноуральцу, убившему двух женщин на глазах у ребенка, вынесли приговор. / В Челябинской области могут появиться новые обманутые дольщики. / Молоко без коровы и мясо на 3D-принтере: на Южном Урале запускают инновационные проекты в пищевой отрасли . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»