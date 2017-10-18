15 миллионов уральцев получили доступ к скорости 4G  

Число уральцев, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету выросло 1,5 раза: с начала года «МегаФон» расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 миллионов человек. Теперь 4G оператора охватывает 396 населённых пунктов – 83% территории Большого Урала.

Общий трафик в LTE с начала года вырос на 65%. Сейчас уральцы за месяц скачивают в сети столько информации, что ее хватило бы на просмотр фильма длиною в четыре столетия.

Аналитики «МегаФона» выяснили, что увеличилось количество пользователей сети 4G в Челябинске и Тюмени. Самый активный прирост составил в Кургане (в 4 раза).

«В октябре 4G празднует очередную годовщину на Урале. Четыре года назад мы первыми запустили новую технологию в регионе. Масштаб сети постоянно растет – только с начала этого года мы увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 40%, а более комфортные скорости передачи данных пришли в сто пятьдесят новых населенных пунктов», – рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

В Челябинской и Курганской областях в этом году на быстрый интернет настроились Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Куса, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Озерск, Пласт, Сатка, Сим, Снежинск, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Южноуральск, Юрюзань, Далматово, Катайск, Курган, Куртамыш, Петухово, Шадринск, Шумиха.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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