«Это они учинили беспредел!»: противники Томинского ГОКа пикетировали главное управление лесами (ВИДЕО)

Активисты движения «Стоп-ГОК» вышли на очередную акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторую неделю подряд противники строительства Томинского горно-обогатительного комбината собираются под окнами здания главного управления лесами на улице Энгельса. Основные претензии пикетчиков сводятся к тому, что чиновники, призванные защищать южноуральские леса, губят зеленые насаждения в промышленных масштабах.

По словам активистов, именно управление лесами полностью виновато в том беспределе, который сейчас творится в окрестностях Томино.

Однако принимая решение, судья на подложные документы не обратил абсолютно никакого внимания.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале августа Челябинский областной суд отклонил иск 4 тысяч южноуральцев о возврате томинским лесам статуса лесопарковой зоны. Заявители просили признать незаконным постановление областного правительства, изменившее площади и границы лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества. Согласно документу, 2 тысячи 912 гектаров леса были переведены из лесопарковых зон в категорию противоэрозионных. В дальнейшем этот участок был переведен в категорию эксплуатационных, что сделало возможным разработку на данном участке Томинского месторождения медно-порфировых руд. Защитники зеленого пояса Челябинска оспорили решение суда в вышестоящей инстанции. В настоящий момент дата рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде РФ не назначена.

Что касается реакции властей, то по словам активиста «Стоп-ГОКа» Юрия Черкасова, последние пикеты действуют на чиновников очень эффектно. Так, в прошлый четверг сотрудников главного управления лесами отпустили домой за час до окончания рабочего дня. Напомним, сегодняшний пикет первоначально планировалось провести на пешеходной Кировке возле здания Законодательного собрания области. Однако в ответном письме чиновники сообщили активистам, что на том же месте в то же время запланировано другое мероприятие, а проведение двух акций одновременно создает реальную угрозу безопасности для их участников.

Оказалось, что площадку в центре города заняли представители движения «Время Че». Особо «радует» противников Томинского ГОКа цель данного мероприятия: «Они проводят опрос на тему «Знают ли челябинцы, что есть такой год экологии», – рассказывает организатор пикета Юрий Черкасов, иронично добавляя, что это очень важная тема для экологии, челябинцев и, в целом, для развития общественных движений. Впрочем, «Время Че» неоднократно пыталось отвлечь внимание южноуральцев от проблемы Томинского ГОКа, и удивлять тому, что представители именно этого движения «отбили» протестную площадку у противников строительства и борцов за экологию, не приходится.

Добавим, на ближайшую пятницу и выходные дни запланирован еще ряд пикетов защитников Томинского леса. Пока мероприятия не согласованы. В случае, если площадка снова окажется «занята», активисты намерены отстаивать свои права в одиночных пикетах, что абсолютно не на руку властям.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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