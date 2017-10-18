Детские театры Южного Урала получат 7 миллионов из федерального бюджета

Детские театры Челябинской области получат господдержку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, субсидия из федерального бюджета в размере 6 миллионов 899 тысяч рублей предоставляется на поддержку творческой деятельности, в частности, постановку спектаклей, и техническое оснащение учреждений культуры.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Примечательно, что Челябинская область получит одну из наиболее крупных субсидий, предоставляемых регионам. Деньги распределят между Челябинским государственным театром кукол имени Вольховского, Челябинским молодежным театром и Магнитогорским театром куклы и актера «Буратино».

По словам губернатора Бориса Дубровского, субсидия поможет привлечь еще больше маленьких зрителей в театры Челябинской области. К тому же сомневаться в спросе на театральные постановки не приходится: прошедший в этом году фестиваль «Сцена» показал высокую заинтересованность к данной теме.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.10.17

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