Сильный ветер и гололед: южноуральцев предупредили об опасности

МЧС предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, 19 октября на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным Челябинского ЦГМС, ночью и днем в большинстве районов пройдут дожди. Температура воздуха ближайшей ночью по области опустится до -2 градусов. Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В дневные части столбики термометра поднимутся до отметки +9, +14 градусов, в горах холоднее – максимум +6.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью5-10 метров в секунду, отдельные порывы 13-18 м/c.

Челябинск, Юлия Димова

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