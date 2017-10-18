 «Господа, вы звери…» Самые крутые слухи недели

Разнарядка

Говорят, что из главной российской администрации в регионы (и челябинский в том числе) спустили предвыборную указиловку: дабы создать благостный социальный фон, нужно в дружественных да и прочих СМИ на одну резонансную информацию «давать» по три релаксирующих. Из разных сфер, но одну желательно (обязательно!) про созидающую деятельность государственных людей. Пиаровцы и пресс-службисты предложили довольно малобюджетный вариант: основным ньюсмейкером по этой линии сделать губернатора, чтобы народ симпатии не распылял, а фокусировал на двух самых важны лицах страны. По слухам, усиление публичного элемента не слишком вдохновило первую персону региона, и он распорядился ежедневно рассказывать о результативном решении проблем одним из многочисленных чиновных ведомств. Чиновники слегка в ауте: мол, на всю предвыборную положительных да еще и эффектных результатов не наберется. Потому спешно проводят аудит «достижений».

«Дышите глубже, вы взволнованы»

Говорят, экологические чиновники Южного Урала, последний года активно бодавшиеся с ВВБурматовым, взгрустнули по поводу его нового госдумовского кресла. Боятся, что теперь на все их теплые места этот энергичный партиец пролоббирует своих пока еще непристроенных «мгеровцев». И вряд ли местные начальники возразят фавориту Неверова и К.

Дымовая завеса

Говорят, однако, что общественникам не стоит радоваться, что за экологию родного города порадеет карьерист ВВБ. На самом деле он будет кипуче и артистично отвлекать взоры населения как от Томинского ГОКа, так и от совместных действий Алтушкина и Струкова в Коркино. ВВБ и его команда будут пересчитывать уничтоженные и сажать новые деревья, открывать скверы и новые аллеи в «убитых» или недостроенных микрорайонах, ловить «блошек» – мелких нарушителей экологического порядка, переведя в разряд неприкасаемых и «чистых» толстые кошельки главных «отравителей» Че.

Кукареку

Говорят, большой артист Андрей Косилов, который не только из соображений экономии, но и по душевному порыву сам рекламирует продукцию своего птичьего производств, все-таки решил уйти «со сцены», точнее – из роликов на радио и «голубом экране». Начитавшись неприятных постов в сетях про свой тенорок и пр., он обиделся и разочаровался в человеках. И даже хотел пригласить на озвучку – гулять так гулять – Данилу Козловского или даже самого Адмирала-Троцкого. Но жаба быстренько придушила этот красивый порыв, и теперь озвучивать и демонстрировать бёдрышки и крылышки будут местные модели и старенькие, но еще не забытые (поэтому довольно дешевые в гонорарном отношении) местные актеры.

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Челябинск. Другие новости 18.10.17

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