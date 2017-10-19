Бывшего сити-менеджера Челябинска оставили в СИЗО

Экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов не смог обжаловать меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрена апелляционная жалоба бывшего чиновника на решение Центрального районного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Напомним, 30 сентября суд отправил Давыдова в следственный изолятор в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела по факту хищения денег из муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Следователи полагают, что в 2012 – 2015 годах со счетов МУПа не без помощи сити-менеджера исчезло, по одним данным, 340 миллионов рублей, по другим – не менее полумиллиарда.

Постановление в областной суд обжаловал один из адвокатов Давыдова, просив отправить обвиняемого под домашний арест либо выпустить под залог в 5 миллионов рублей.

При рассмотрении апелляции и сам Давыдов настаивал на изменении меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, отметив, что следствие не предоставило доказательств того, что он может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству уголовного дела.

Гособвинитель просила оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Выслушав мнения сторон, суд отклонил апелляционную жалобу: Давыдов пробудет в СИЗО как минимум до конца ноября.

Челябинск, Юлия Димова

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