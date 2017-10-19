Половина челябинцев недовольна городской средой

Жители Челябинска невысоко оценивают благоустройство города и архитектурный облик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отдельных аспектах, характеризующих комфортность жизни в областном центре, горожан расспросили специалисты Челябинского филиала РАНХиГС.

На вопрос, как вы оцениваете архитектурный облик города, 64,5% респондентов ответили «скорее хорошо». Недовольны внешним видом Челябинска оказались 23,7% жителей. Оставшиеся 11,8% челябинцев затруднились ответить на вопрос.

К позитивным оценкам архитектурного облика города чаще склоняются жители со средним уровнем достатка, а к негативным – те, кому «денег хватает только на питание» и живущим «за гранью бедности».

А вот состояние городской среды почти половина челябинцев (47%) оценивает «скорее плохо».

Положение дел в сфере благоустройства устраивает лишь 45,2 % горожан.

При анализе социально-демографических характеристик выяснилось, что положительно оценивают благоустройство города намного чаще люди с высшим образованием, в группе недовольных оказалось много челябинцев со средним общим, специальным или неполным высшим образованием.

Что касается распределения групп респондентов по месту жительства, то архитектурный облик больше всего устраивает горожан из Металлургического и Ленинского района. В вопросах благоустройства больше довольных в Калининском и также в Ленинском районах. Негативно оценивают ситуацию по всем параметрам жители Советского и Тракторозаводского районов.

Челябинск, Юлия Димова

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