Дождь, снег, ветер: на Урал идет холодный фронт  

На Южный Урал надвигается холодный фронт.

Как передает корреспондент РИ А «Новый День», 20 октября в большинстве территорий Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В выходные дождя уже будет – не только снег. Возможны поземка и гололедица. Снегопады будут сопровождаться сильным ветром – порывы будут достигать 20 метров в секунду завтра, и 14-18 метров в выходные.

Все это будет происходить на фоне плавного снижения температуры: ночью столбики термометров опустятся ниже нуля уже сегодня, днем – к воскресенью.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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