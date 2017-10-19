На Южном Урале  приведут в порядок дорожные «зебры»

В Челябинской области приведут в порядок дорожные «зебры».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Борис Дубровский потребовал от руководителей муниципальных образований привести в нормативное состояние в соответствии с новыми национальными стандартами пешеходные переходы. В первую очередь, необходимо реконструировать пешеходные переходы вблизи школ, детских садов и других учреждений с массовым пребыванием детей.

«Все пешеходные переходы, где есть риски пострадать детям, в первую очередь должны быть приведены в нормативное состояние согласно новым национальным стандартам. Это у детских садов, образовательных и культурных учреждений, мест массового пребывания детей. Каждый глава знает эти места в своем муниципалитете, на них надо сосредоточиться», – подчеркнул Борис Дубровский. Также глава региона поставил задачу перед руководителями территорий в течение полугода в каждом муниципалитет провести работу по паспортизации улично-дорожной сети и подготовки комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД).

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов возможно осуществить в полном объеме только при наличии разработанных комплексных схем организации дорожного движения в муниципалитете.

«Разработка КСОДД осуществляется в целях формирования комплексных решений по организации дорожного движения на территории муниципальных образований и предусматривает реализацию долгосрочных стратегических направлений развития и совершенствования деятельности в сфере организации дорожного движения, в том числе предусмотренных программами комплексного развития транспортной инфраструктуры», – отметил Дмитрий Микулик.

Как доложил министр, согласно отчетам глав муниципалитетов на сегодняшний день требуемые КСОДД разработаны только в пяти территориях: Верхнем Ууфалее, Троицке, Трехгорном и двух поселениях Коркинского муниципального района.

Борис Дубровский поручил предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2018 год средства на выполнение работ по разработке комплексных схем организации дорожного движения и затем – на их основе – реализацию мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами, в первую очередь с выполнением указанных работ вблизи детских образовательных учреждений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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