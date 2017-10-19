Промышленные выбросы в Челябинске могут увеличить в 2,5 раза

Челябинские предприятия не исчерпали лимит предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом сегодня пресс-конференции заявил южноуральский вице-губернатор Олег Климов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник отметил, что неблагоприятная экологическая обстановка в городе запрограммирована многолетними факторами, а именно: длительным накоплением загрязняющих веществ в приземном слое, почве и воде, изменением климатических условий (таких, как увеличение продолжительности НМУ из-за отсутствия ветра и давления воздушных масс).

Однако главными источниками смога были и остаются промышленные выбросы.

Так, в 2003 году всем предприятиям Челябинска было разрешено выбрасывать в атмосферу 150 тысяч тонн вредных веществ в год.

В 2017 году разрешенная норма достигла 290 тысяч тонн. Согласно графику разрешенных выбросов по области, в 2005 году предельно допустимые нормативы составляли 393 тысячи тонн в год, в 2015 – 1 миллион 209 тысяч тонн.

Несмотря на огромные цифры, разрешенный в регионе объем выбросов заводы не превышают. «Каждые пять лет крупные загрязнители воздуха делают проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), с которым приходят в Росприроднадзор. Тот либо утверждает предложенные цифры, либо отправляет проект на доработку», – поясняет вице-губернатор.

Согласно полученным разрешениям, челябинские заводы имеют право выбрасывать в атмосферу в 2-2,5 раза больше загрязняющих веществ, чем сейчас.

В настоящий момент южноуральские власти добиваются пересмотра объемов разрешенных выбросов. Сводный расчет, проведенный по заказу минэкологии Челябинской области НИИ «Охрана окружающей среды» показал, что практически весь Челябинск находится в красной зоне, где концентрация вредных веществ превышает ПДК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.10.17

NASA: разряды электричества не позволят строить базы на лунах Марса. / Ученые нашли неизвестные соединения в кольцах Сатурна. / На Южном Урале приведут в порядок дорожные «зебры». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»