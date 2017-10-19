Директора кыштымской УК заподозрили в краже 12 миллионов

В Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту кражи денег ресурсоснабжающей организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факт мошенничества в крупной коммунальной организации в ходе оперативных мероприятий вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области

По версии правоохранителей, УК собирала с горожан деньги за отопление, однако полученные средства поставщицу ресурсов перечисляла не в полном объеме. В результате мошеннических действий ресурсоснабжающая компания не досчиталась порядка 12 миллионов рублей, осевших на счетах сторонней фирмы, открытой директором УК для обналичивания похищенных денег, сообщает «Кыштымский рабочий».

По данным городской полиции, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Директору организации грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

По ходатайству следователя подозреваемого в краже отправили под домашний арест.

Челябинск, Юлия Димова

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