Челябинские лицеисты взяли золото на чемпионате WorldSkills  

Челябинские школьники стали абсолютными победителями мирового чемпионата WorldSkills.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, накануне в Абу-Даби завершились состязания юниоров, в которых приняли участие школьники России, ОАЭ, Финляндии и Белоруссии.

Учащиеся лицея №97 Челябинска Даниил Калинин и Максим Альжанов стали чемпионами мира в возрастной группе от 14 до 16 лет в компетенции «Электромонтаж».

Ребята углубленно изучают физику, информатику и уже более двух лет серьезно занимаются электроникой и робототехникой в Центре детского технического творчества, созданного в лицее.

Команда образовательного учреждения имеет в своей копилке множество побед по данным направлениям: среди последних достижений юных техников – два призовых места на Всероссийском Чемпионате JuniorSkills, прошедшем в Краснодаре в 2017 году.

Напомним, что сегодня вечером станут известны имена победителей чемпионата мира WorldSkillsCompetition-2017. От Челябинской области в составе сборной оказались семь южноуральцев.

Добавим, поддержка развитию движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» оказывается на государственном уровне. По поручению Президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета выделяются средства на проведение национальных чемпионатов и участие национальной сборной России в международных этапах соревнований.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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