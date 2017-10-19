Южный Урал станет пилотным регионом по внедрению новой системы контроля воздуха  

Власти Челябинской области заканчивают разработку сводного расчета для пересмотра разрешенных выбросов предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению правительства и губернатора Челябинской области существующая сегодня система управления качеством воздуха в регионе показала свою неэффективность.

Примечательно, что в 1992 году челябинские предприятия выбрасывали в атмосферу в три раза больше загрязняющих веществ, чем сейчас, однако глобальных проблем с воздухом тогда не было, отмечает вице-губернатор Олег Климов. В городе не было 400 тысяч машин, НМУ не длились неделями, при этом было больше зеленых насаждений.

Зато 2017 год оказался аномальным по продолжительности дней в режиме «черного» неба. 6 дней подряд неблагоприятные условия объявлялись в январе, а также в мае и июне, в июле дней с НМУ оказалось аж 10, в августе – 11 дней подряд, в сентябре -8, в октябре – 9.

Новый подход предполагает использование модели сводного расчета, широко применяемого в России и за рубежом. «Берутся официальные данные о выбросах всех источников на определенной территории, производятся дополнительные замеры, затем данные заносятся в программу, которая считает предельные объемы выбросов для каждого предприятия в отдельности. На этом основании между загрязнителями распределяются квоты», – рассказывает вице-губернатор Олег Климов.

Чиновник отметил, что замеры будут проводиться не только на границах санитарно-защитных зон предприятий, но и в жилых зонах.

Далее по плану предприятиям предложат разработать собственные программы по снижению выбросов. Документы должны быть согласованы с региональными властями и доступны общественности.

По предварительным расчетам, результаты данного проекта, а Челябинская область станет пилотным регионом, где будет запущена новая система контроля воздуха, станут заметны через 5-7 лет после его внедрения. За это время промышленники должны модернизировать оборудование и установить современные системы очистки.

В случае, если предприятия не исполнят предписаний по снижению выбросов будет рассмотрен вопрос об их переносе за черту города либо его полном закрытии, резюмирует Климов.

Челябинск, Юлия Димова

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