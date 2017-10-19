В Челябинской области полностью расселен жилфонд, признанный ветхим до 2012 года

В Челябинской области завершена реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, зафиксированного до 2012 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расселен аварийный фонд в объеме 187,2 тысячи квадратных метров, новое жилье поучили 11 тысяч 800 человек. Еще 140 южноуральцев ждут завершения судебных процессов и вступления в наследство, чтобы отметить новоселье.

«Программа выполнена в полном объеме», – заявил сегодня министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

Теперь начинается расселение зданий, признанных аварийными до после 2012 года. На эти цели губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить 407 миллионов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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