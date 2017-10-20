Помочь за 65 секунд: всех операторов сотовой связи подключат к системе «112»

В Челябинской области в 2018 году будет запущена система вызова экстренных служб по единому номеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предполагает организацию вызова спасателей, полиции, скорой помощи, аварийных служб по принципу одного окна.

По данным министра общественного безопасности Челябинской области Евгения Савченко, система распределена по всем территориям, полностью автоматизирована и будет действовать на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований области.

Любой житель Челябинской области, которому требуется помощь, сможет позвонить по единому телефону, оператор обработает данные и передаст их по электронной карте в одну или сразу несколько оперативных служб. На всю операцию по приему, обработке и передаче сообщения должно уйти не более 65 секунд.

С 15 сентября текущего года система уже запущена в тестовом режиме на территории Челябинска. Еженедельно специалисты принимают до 7 тысяч вызовов от двух операторов связи.

В ноябре после получения разрешения Минкомсвязи к номеру «112» планируется подключить остальных, технологическая условия для этого созданы.

Министр добавил, что со следующего года механизм оперативной связи будет запущен на территории всей области сначала в опытную эксплуатацию, а затем и в промышленную.

Из бюджета Челябинской области на эти цели в текущем году будет потрачено 107 миллионов рублей, на период 2018 – 2021 годов планируется ежегодно не менее 68,5 миллионов.

Челябинск, Юлия Димова

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