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Пятница, 20 октября 2017, 13:38 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Помочь за 65 секунд: всех операторов сотовой связи подключат к системе «112»

Помочь за 65 секунд: всех операторов сотовой связи подключат к системе «112»

В Челябинской области в 2018 году будет запущена система вызова экстренных служб по единому номеру.

Как передает корреспондент РИА , проект предполагает организацию вызова спасателей, полиции, скорой помощи, аварийных служб по принципу одного окна.

По данным министра общественного безопасности Челябинской области Евгения Савченко, система распределена по всем территориям, полностью автоматизирована и будет действовать на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований области.

Любой житель Челябинской области, которому требуется помощь, сможет позвонить по единому телефону, оператор обработает данные и передаст их по электронной карте в одну или сразу несколько оперативных служб. На всю операцию по приему, обработке и передаче сообщения должно уйти не более 65 секунд.

С 15 сентября текущего года система уже запущена в тестовом режиме на территории Челябинска. Еженедельно специалисты принимают до 7 тысяч вызовов от двух операторов связи.

В ноябре после получения разрешения Минкомсвязи к номеру «112» планируется подключить остальных, технологическая условия для этого созданы.

Министр добавил, что со следующего года механизм оперативной связи будет запущен на территории всей области сначала в опытную эксплуатацию, а затем и в промышленную.

Из бюджета Челябинской области на эти цели в текущем году будет потрачено 107 миллионов рублей, на период 2018 – 2021 годов планируется ежегодно не менее 68,5 миллионов.

Челябинск, Юлия Димова

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