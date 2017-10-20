Челябинец открыл стрельбу из окна многоэтажки

Житель Челябинска устроил пальбу из охотничьего ружья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел накануне днем в жилом комплексе «Святогор» по улице Братьев Кашириных.

29-летний мужчина, высунувшись из окна квартиры, несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья.

Перепуганные очевидцы вызвали полицию. Вскоре стрелка задержали. В стельку пьяный мужчина пояснил стражам порядка, что стрелял из окна ради забавы.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В ходе обысков в квартире челябинца обнаружены два травматических и гладкоствольный пистолеты.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ – «Хулиганство».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.10.17

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