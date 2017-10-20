Директора челябинского театра задержали за взятку и растраты

В Челябинске директора Нового художественного театра уличили в коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, руководителю учреждения вменяют мелкое взяточничество и присвоение вверенного имущества.

По версии следствия, летом 2016 года директор получил от представителя коммерческой организации 10 тысяч рублей за продление договора на выполнение работ, заказанных еще прежним директором.

Правоохранители полагают, что также в период 2016-2017 годов глава театра, используя служебное положение, присвоил более 235 тысяч рублей за подписание фиктивных актов о работах, якобы выполненных сторонними организациями.

Подозреваемый в должностных преступлениях водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения. Также устанавливается причастность директора к аналогичным деянием.

Отметим, оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела оказывают сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.10.17

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